笑看天下：自殺年輕化隨想

香港是否真係由治及興？老朽但知搵食仍然艱難，昨日起港鐵加價，每程加價0.1元至1.6元；而全港市民都要用水用電，今年電費及水費均可能加價；公屋預計10月按機制加租10%；至於急症室收費調整，未確定會否實行。要言之，升斗小民在一片加風壓力下，收入又未如理想，肯定閉翳多於一切。

港官一味唱好今年盛事如何如何有亮點，7月至8月舉行第二屆「香港開心購物節」，據云超過160個品牌、逾5,000間商舖參與，為市民及旅客提供逾300項免費禮品和消費禮遇，合共總值12億元。之不過，盛事於我何有哉？隨着深中通道通車，老朽已約定一班老友記齊上中山覓食，趁牙齒仍未全部脫落，狂食乳鴿必矣！

講真，香港是否由治及興，老朽來不及深思，倒是另一則統計數據觸動老朽情緒。香港撒瑪利亞防止自殺會公布最新自殺死亡數據，去年共有1,092宗自殺死亡個案，按年增12宗，係自2006年以來新高，即平均每日有2.99人死於自殺。去年男性自殺共711人，為近10年最高；70歲或以上人士佔比最高，達26.6%。長者自殺率高，相信與經濟壓力較高有關，也可能因為老伴去世、子女移民、久病纏身。

然而，年輕群組自殺率亦見上升趨勢，去年30歲以下自殺率為近8年新高，其中20至29歲升幅最高且連續4年上升，僅次於70歲或以上群組；40至49歲的升幅亦較明顯。阿哥，年輕人「求死」或因「霎時衝動」，中年輕生，恐多因經濟壓力或嚴重抑鬱症。

據悉，近3年嘅求助個案中，精神健康和家庭問題常居三甲。因抑鬱殺人及自殺案件明顯增多，政府吹噓盛事經濟，倒不如務實些關注自殺年輕化問題。