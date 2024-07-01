冰鑑春秋：美國可以 中國不行

美國駐中國大使伯恩斯受訪時指摘，中方並未落實去年11月「拜習會」促進美中兩國民眾交流的共識，反而積極破壞雙邊關係，審訊並且恐嚇參加美國在中國組織活動的公民，加強對美國駐華大使館社群媒體的發文限制，並煽動反美情緒。

伯恩斯的這段訪談，當真是做賊喊捉賊的最佳典範，他指控中國的每一點，都可以回向到美國自己身上。伯恩斯說中方沒有履行「拜習會」關於促進兩國民眾交流的共識，請問美國這幾年對中國公民有任何積極主動的交流嗎？代之而來的是一連串對中國公民與美國交流及商業活動的制裁和打壓，恣意對到訪美國的中國公民與學生進行盤問搜查甚至遣返，請問這是美國式的友好表現嗎？

美國在中國組織的活動，清一色幾乎都是「洗腦」，宣揚美國的價值觀，批判中方的各種作為，請問若中國也在美國組織這類活動，美方的反應是甚麼？連單純只是宣揚中華文化的「孔子學院」，美國自己打壓不說，還要求所有盟國共同拒斥，請問這就是民主自由的表現嗎？

美國控制的社群網站如Meta、YouTube等，只要是宣揚中國優勢，或是對烏克蘭局面悲觀，抑或譴責以色列暴行的，不是被封鎖就是限流，要不然就上黃標，請問這是不是在對社群媒體進行管控？還是只有美國可以，中國不行？

說到煽動情緒，這個地球上目前煽動反中情緒最明目張膽的，除了台灣的民進黨，只怕就是美國了！美國堂而皇之地散布中國威脅論，並且用盡各種方式打壓中國的科技與經濟發展，提出荒謬到違反邏輯的「產能過剩論」，要說到煽動，美國若是認了第二，誰敢稱第一呢？美國持續這種霸主心態，只會讓中美更加走向極端對立，沒有和解的可能。