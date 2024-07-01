橫眉冷看：向美國選民發出警告

近日，有16位諾貝爾經濟學獎得主聯署，提醒美國人在今年的總統選舉中，要謹慎選擇，別輕易讓前任總統特朗普回朝。在聯署信中，學者們表示「一致同意，拜登的經濟政策遠優於特朗普」，因為「特朗普會以財政上不負責任的預算，重燃通貨膨脹」。

筆者經常打趣地說：這年頭大部分人的決定，有大部分機會是錯的。這一批世界上最優秀的經濟學家，生怕美國人又再抉擇錯誤，故特意聯袂發出警告。不過，言者諄諄，可能換來聽者藐藐，專家們的言論，未必就能說服特朗普的死忠粉絲。

世界上從來都是智者少、愚者多。回想起2016年，英國要舉辦全民公投，決定是否脫離歐洲聯盟。投票前，有機構專門訪問英國各界別的優秀人才，例如作家羅林、球星碧咸都在受訪之列。是次民調發現，有近九成的英國秀異分子反對脫歐，認為此舉弊多於利。可惜，最終全民投票的結果顯示，贊成脫歐者近52%，反對者只佔48%。英國與歐盟自此分道揚鑣，但幾年下來，惡果卻逐一浮現，當地勞動人口嚴重不足，大大窒礙了經濟發展。很多英國人感到悔不當初，依照最新的民調，有過半數民眾希望重辦公投，好讓英國可以再次投入歐盟懷抱。

假如讓特朗普重返白宮，恐怕兩、三年後，美國人也會像今日的英國人一樣，感到懊悔不已。特朗普聲稱上台後，會對中國商品徵收60至100%關稅，此舉無異於讓中、美兩國走向脫鈎，但在今日的世界，沒有任何一個大國可以跟中國脫鈎，特朗普這樣做，只會將整個國家置於火坑上烤。英國不可以脫歐，美國就更不能脫中，理性上本該如此，可惜在當今世界，很多選民卻未必是理性的。