筆下風雲：沒有能人 如何換登

拜登和特朗普首場電視辯論，拜登反應遲緩，口舌笨拙，只能被特朗普「撳住砌」，齷齪表現據聞震驚各界，包括一直支持民主黨的《紐約時報》。該報多名專欄作家對「換登」開了第一槍，直指這場辯論帶給他們恐慌，促民主黨在確保拜登有尊嚴下「換登」。此外，據悉部分歐洲盟友同樣對拜登的表現不忍卒睹，已經加緊為特朗普回朝做準備。

拜登和特朗普年齡相差3歲，但是兩者的「活躍」程度卻相差十萬八千里。特朗普亦不時針對拜登年紀老這一點來打，揶揄他打高爾夫球都無力；又吹噓自己做了兩次認知測試都合格，嘲諷拜登不敢做測試。拜登則只知反駁特朗普講大話、是騙子，卻無法有力直中要害，反而被特朗普帶領節奏牽住走。從事後傳媒做的民意調查可見，認同特朗普表現較好的比率高達67%，拜登可說大勢已去，無力回天。

外界七嘴八舌討論「換登」之際，特朗普卻心水清，他認為這位對手不可能退選，皆因拜登已是民主黨內支持度最高的人。實際上，8月初民主黨便會舉行確認拜登提名資格的大會，由於他在黨內初選一直未逢挑戰，黨內亦無後備人選方案，若要「換登」，拜登必先自行退下，並有一個「能人」能夠獲得黨內大多數支持。時間如此緊迫，民主黨亦不見得有此能人，否則早就有Plan B了。

想想也覺恐怖，全球第一軍事強國，未來的最高領導人居然是呆和喪之爭。這兩個人各有各的問題，不是神志不清，就是說謊成性；不是反應遲鈍，就是反覆無常。核按鈕掌握在這樣的人手裏，怎能不教全世界憂心忡忡？說到底，任何人做美國總統，遏制中國都不會停止，中國人不妨坐等好戲，看美國如何衰落。