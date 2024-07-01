龍吟虎嘯：夠膽對華發出核威脅

美國主導的2024年環太平洋聯合軍演，日前在夏威夷群島及其周邊地區展開，共29個國家逾2.5萬名軍人參與。澳洲、德國、日本、南韓等派出40艘水面艦艇、3艘潛艇、14支地面部隊、超過150架軍機參與，比兩年前舉行的環太平洋聯合軍演規模更大。

美軍除了卡爾文森號航空母艦，還出動神盾巡洋艦、驅逐艦、攻擊核潛艇，展現「強大攻擊」能力。為了攻擊場景的真實性，美軍不惜把退役的4萬噸級兩棲攻擊艦塔拉瓦號當箭靶，「在戰鬥中擊沉」。美方分析人士表示，這是打給中國看的，因為大陸近年在巨型兩棲攻擊艦和航空母艦方面，有快速發展。

美方判斷，大陸的攻擊艦和航母，將用於「台海衝突」；美方認為，在今次環太平洋軍演中擊沉4萬噸級的箭靶，可以震懾大陸。

今次環太平洋軍演，美方不但妄圖在台海問題上威嚇中國，還要在南海方面、在它指使菲律賓挑戰中國方面，「展現決心和實力」。

就在環太平洋軍演前夕，受到美方「鼓舞」的菲律賓駐美國大使赤裸裸叫囂，菲中在南海仁愛礁爭議海域的衝突，可能蔓延至整個印太地區，甚至出現核戰風險……如果爆發台海戰爭，菲方可能允許美軍使用菲律賓基地。他還「警告」中方，不應把《美菲共同防禦條約》視為不嚴肅的東西，聲稱美菲對如何行使條約「討論各種選項」。

事情很清楚，美國主導的環太平洋聯合軍演，和近年發生的台海危機、南海危機「互為背景」。美國為了挑動台海危機、南海危機，嚇住中國，處心積慮地「拉幫結派」，大搞今次環太平洋軍演，也以今次軍演給美國的「盟友」、「棋子」撐腰打氣，把他們進一步綁上戰車，為美國賣命。這樣的「互為背景」，是近期台海局勢、南海局勢不斷升溫和吃緊的主要原因。他們赤裸裸地、前所未有的向中國發出打核戰的威脅！