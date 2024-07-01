坦言集：大戰將起

美國總統選舉首場電視辯論，總統拜登的表現奇劣，前總統特朗普勝算大增，各國要準備特朗普再度當選後帶來美國政策的轉變。

辯論中，特朗普指斥拜登在引發第三次世界大戰，言下之意，他大有可能要求烏克蘭停戰以及抑制以色列加薩之戰。或許一如上一任的情況，特朗普並沒有從阿富汗撤兵，撤兵的是拜登。但難保在第二次當選後，特朗普會作出驚人之舉，希冀歷史留名。他如果這樣做，也符合共和黨內以及美國國內多數國民的意欲，把資源集中放在美國國內投資。一是經濟利益的問題，由軍工和猶太勢力的偏重，轉回美國傳統的商業和地方利益。二是「美國優先」本來便是孤立主義的傾向，從烏克蘭以至巴勒斯坦的戰爭抽身出來，既可減輕債務，也可把現有的資源集中用於美國國內，爭取選民和傳統利益的歡心和支持。

然而，一旦撤兵或停戰求和，美國背後精英的計劃便落空。不打仗，美國的霸權難以維持，沒有戰爭，美元霸權也難持久，美國軍方的合計布局和由此而產生的利益格局，也不得不大變。美國原本許多兩黨共識，特別是外交戰略，會被特朗普破壞。拜登不能阻特朗普再度當選，拜登及其背後的勢力，可能要在特朗普上任前，把戰爭計劃及早落實，以米已成炊之勢來迫使特朗普承受。於是，美國一直企圖引發的北約與俄羅斯大戰，便會提早開展。而即使拜登不想中東大戰，也會在猶太勢力迫使下，在特朗普上任前開展全面戰爭，變成以色列與黎巴嫩之戰，再演變成伊朗參與、美國海空參與的中東大戰。

西方各國已從黎巴嫩撤僑，美國在中東各地調動軍力。伊朗公開警告，在全面戰爭下，各方都會參戰。烏克蘭的大戰雖然準備不足，可能便要加快進行，對俄羅斯的轟炸便已執行。大戰可能會在月內開始，誰會去作最後的斡旋？普京多番表示願意停戰談判，但美國不聽，中國亦難以推動烏克蘭的和平，美國已一心要大戰。

巴勒斯坦方面，中國介入能力有限，拉攏巴勒斯坦兩派合作也不成功，餘下便已無從入手。俄羅斯甚至在中東為保敍利亞，會間接參戰對付親美的地方武裝，牽制美國的一些力量，不使之與以軍配合，除此以外，既不能斡旋，也不能直接參戰，在烏克蘭戰爭亦可能應付吃力，中東便是以色列與伊朗的大戰。

美國終歸被迫同時在雙戰場作戰。