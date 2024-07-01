將軍澳行山迷路 29歲女子獲救

【本報訊】將軍澳有人行山迷路。昨晨近9時半，一名姓陳（29歲）女子在坑口村對開鴨仔山行山期間，疑因大雨導致山路濕滑，加上迷路被困，於是報案求助。救援人員抵達寶琳北路集合登山搜索，其後尋獲陳女，並將她帶返山下，她經檢查後並無受傷可自行離開。