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將軍澳行山迷路 29歲女子獲救
【本報訊】將軍澳有人行山迷路。昨晨近9時半，一名姓陳（29歲）女子在坑口村對開鴨仔山行山期間，疑因大雨導致山路濕滑，加上迷路被困，於是報案求助。救援人員抵達寶琳北路集合登山搜索，其後尋獲陳女，並將她帶返山下，她經檢查後並無受傷可自行離開。
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