塔門燕鷗節嘉年華 冀增公眾保育意識

【本報訊】塔門近年成為港人熱門露營地點，但造成不少污染。環保協進會為宣揚保育燕鷗及其棲息地，由上周五至今日一連4日在塔門舉辦燕鷗節嘉年華。主辦方表示，塔門物種豐富，其中有3種燕鷗會在香港繁殖後代，由於燕鷗繁殖地與塔門相鄰，為避免公眾誤傷燕鷗，希望透過在塔門舉辦嘉年華，讓公眾了解燕鷗保育知識；同時希望政府推動本土旅遊，將塔門變成鄉郊可持續旅遊熱點。

其中3種在港繁殖後代 環保協進會表示，燕鷗受全球環境威脅致數量減少，本港出現的燕鷗大部分屬於季節性過境遷徙，當中只有3種會在本港繁殖後代。原先本港應加以保護其繁殖地，但以往曾有公眾因不了解燕鷗特性而誤入其繁殖地，導致燕鷗傷亡。該會希望是次塔門燕鷗節嘉年華，能讓公眾了解燕鷗，和其相關知識以及意識到及時保育的重要性。

協進會過去一項研究顯示，塔門上共錄得205種植物、44種雀鳥、46種蝴蝶及6種哺乳動物，更曾記錄到一種只在東南亞棲息的蝴蝶「珍灰蝶」，形容塔門物種十分豐富。環保協進會總監邱榮光表示，塔門有一大片草地是特色，希望村民能復育草地，減少露營人士及動物對草地構成的壓力。他又指出，塔門以往盛產鮑魚，建議作為養殖試點，復育本土海產，而塔門作為一個旅遊地點，亦非常合適市民到訪和旅遊。