拯救走失貓頭鷹 郭秀雲反陷罵聲

遭大批「龍友」質疑動機 需報案處理 本港有不少攝影愛好者以雀鳥為目標，最近有一隻貓頭鷹與主人失散，停留在香港濕地公園一帶，吸引大批「龍友」聞風而至，把握機會「大影特影」。一直致力保護鳥類的藝人郭秀雲，前晚偕同女義工到場救雀，卻遭一眾「龍友」質疑動機，有人甚至破口大罵，令場面一度緊張，郭秀雲口中不停解釋，甚至要報案處理，幸好仍能成功捉住該隻貓頭鷹。據悉，郭秀雲及後與貓頭鷹主人取得聯繫，惟對方急需離港，故此貓頭鷹暫時由她照顧，稍後會交予寵物診所檢查情況。

前日下午時分，濕地公園正門對開近慧景軒空地，據報發現一隻懷疑走失的貓頭鷹，吸引大批市民拍照。擔任國際自然保護聯盟區域評估員的藝人郭秀雲收到友人通知，隨即趕赴現場與一名女義工會合，並取出工具打算救起貓頭鷹，惟期間有「龍友」質疑兩人捕捉貓頭鷹之目的，其中一名男子更惡言相向。

郭與義工一邊解釋，一邊捕捉貓頭鷹，最終成功將牠捉入籠內，其後報案求助，待人員到場帶走貓頭鷹，二人亦跟隨協助調查。據了解，人員其後成功聯絡貓頭鷹主人，得悉貓頭鷹早前走失，惟主人當日需離港，未能接回愛鳥，故委託郭秀雲暫時代為照顧。

已聯繫其主人 暫代照顧 郭秀雲事後受訪，談到遭人喝罵的經過時稱：「其中有一個大叔對我特別惡，仲一度想嚇走隻貓頭鷹，等我哋無辦法捉到佢，又話我係死八婆，想拎隻貓頭鷹去賣。」她又稱，該隻貓頭鷹前晚被其隔離，昨日再帶到大圍一間寵物診所檢驗，了解有無病毒，待檢查證實沒有問題後，便可以送還主人。

據了解，涉事貓頭鷹屬於倉鴞（Barn Owl）品種，非本港野生物種，早年由專家合法引入本港，隨後繁殖後代。郭秀雲近10年致力推動環保工作，近年更迷上了「拯救鸚鵡」，她早前稱自費成立鳥類保護組織，盼與政府長遠合作。