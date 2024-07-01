醫健：藥到病除：重症肌無力症

重症肌無力症是一種導致某組肌肉弱化的病症。重症肌無力症每年每10萬人便有4至5人發病，通常包括眼皮和眼睛周圍的肌肉，大約一半的患者都屬於這種類型。至於全身性肌肉受影響的病人，他們的頸部和肢體肌肉力量會明顯減退。此症是由於身體的免疫系統出現問題。免疫系統產生抗體，但錯誤地自我攻擊神經和肌肉之間的連接處，影響正常肌肉發力功能。

治療方面，病人通常會被處方膽鹼酯酶抑制劑，如吡斯的明（Pyridostigmine）。如果這類藥不足以控制症狀，醫生會考慮使用低劑量的類固醇藥物以抑制過度活躍的免疫系統。但若患者為小童，則使用類固醇便要謹慎。因此，有不少家長會帶小朋友到中醫求診。中醫認為重症肌無力症與脾腎虛損、五臟氣血失調息息相關，當中與脾胃、肝及腎的關係尤為密切。

一項臨床研究探討了健脾益氣沖劑用於重症肌無力引起的眼皮肌肉下垂症狀。該項研究招募了155名確診重症肌無力的小童，入院前經檢查沒有其他病患，亦排除其他可能引起的併發症。受試者被安排服用健脾益氣沖劑，每天早晚各一次，維持12個月，完成後對所有實驗者進行臨床藥效學評估。經免疫參數分析結果顯示，健脾益氣沖劑有效降低各種免疫指標物，總有效率達97.4%。數據表明健脾益氣沖劑對重症肌無力擁有良好療效。本周六（7月6日）在醫院管理局大樓閣樓演講廳有中西藥相互作用的講座。

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