後日起4日高達34℃ 小心中暑

【本報訊】本港天氣炎熱，黃色工作暑熱警告昨日中午12時30分生效，直至下午3時30分取消。天文台表示，一股西南氣流會在未來一兩日，為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，隨着副熱帶高壓脊逐漸增強，本周中國東南部漸轉晴朗，天氣持續酷熱。

6月尾連日酷熱平紀錄 一股西南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台料今日局部地區有雷暴，最低氣溫約攝氏28度。日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約攝氏33度。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。隨後數天日間持續酷熱，天色漸轉晴朗。後日至周六（3至6日）一連四日最高氣溫將高達攝氏34度，但仍是會有驟雨。

天文台天氣隨筆又提到，於6月20至28日期間，受副熱帶高壓脊持續影響，本港天氣酷熱，這段時間內天文台的最高氣溫每日均達到攝氏33度或以上，平了6月份連續酷熱天氣日數的紀錄。

當局又提醒，在戶外或沒有空調的室內環境工作的僱員會面對高水平的熱壓力，中暑的風險相對較高。僱主應評估僱員工作時的熱壓力風險因素，並因應所識別的風險因素採取所需的預防及控制措施，包括重新編排工作時段、設置遮蔭上蓋、提供通風及散熱設備、提醒員工適時補充水分及休息。