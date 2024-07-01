營養師：預防抽筋 忌盲從餐單

【本報訊】不少人都會試過肌肉抽筋，多數會維持約數分鐘，肌肉會無徵兆且不自主地收縮並感覺痠痛。有營養師提供貼士，可因應運動種類選擇合適飲品補充水分、運動前後要拉筋及熱身，以及切勿盲目跟從餐單以免身體不適，以減少運動性抽筋的風險。

流失鈉質 須及時補水分 肌肉抽筋成因有很多，包括肌肉繃緊及缺乏柔軟度、不均衡的營養攝取、體內水分不足或潮濕天氣等。而較廣為人知的說法，是體內水分及電解質失去平衡，或運動後肌肉疲勞而導致肌肉神經運作改變的表現。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部指出，運動時肌肉收縮及放鬆會使用體內大量的礦物質，流汗亦會令身體流失水分及礦物質，特別是鈉質，如沒有即時且合適地補充足夠的水分及電解質，便會影響運動表現。故此應於運動前最少一小時、運動期間及運動後補充足夠的水分，以確保水分、營養素及電解質能有效地吸收及運用。

此外，亦有運動員會運動後8小時後才發生肌肉痙攣，營養師指，選手在比賽時將體能推至極限，大大增加肌肉疲累，從而增加肌肉抽筋的風險。於運動前及運動後進行拉筋及熱身運動，可減慢肌肉神經疲累的發生，從而減低其風險。

不少運動員會透過「醣質負荷法」等運動飲食法，來增加碳水化合物的攝取，讓身體儲備更多能量在比賽時使用，但卻常被誤以為簡單地於比賽前一天或一餐大量地增加碳水化合物的攝取便可，結果於比賽前才發現跟不上餐單中的要求及進度，大大影響心理質素及增加壓力，從而增加肌肉抽筋的風險。營養師建議，應於訓練時便開始「醣質負荷法」或其他運動飲食，讓身體慢慢適應才能有效地發揮其功用。