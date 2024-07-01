澳門消息：誤信「軍人」投資內幕 女子損失逾5萬元

【本報綜合報道】一名澳門女子於日前上網聊天認識一位自稱是「內地軍事人員」的男網友，誤信其有投資內幕並參與網上投資，最終發現戶口內結餘無法提現，合共損失4.8萬人民幣（約5.1萬港元），並向當地執法部門報案。

據了解，案中女事主報稱於5月1日上網聊天認識一位自稱是「內地軍事人員」的男網友，對方聊天時透露認識一名「國際金融」友人，稱對方有投資內幕消息都可輕鬆「賺錢」。但礙於自己是「軍人」身份不便投資，故游說女事主參與。

戶口110萬結餘無法提現 女事主信以為真，按照男網友指示開設網上開戶投資，於5月時分3次合共轉帳4.8萬人民幣。直到6月11日，事主查帳時發現約有110萬元結餘，遂要求提現，但被「客服」拒絕。對方指需要繼續投資才能提現，事主懷疑自己被騙，於是向執法部門報案求助，報稱損失4.8萬人民幣。