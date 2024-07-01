澳門消息：口岸5日截22宗走私 檢活鳥煙草食材植物

【本報綜合報道】澳門近日發生多宗走私案件，一連5日截獲22宗偷運個案，當中檢獲活鳥、煙草、食材及植物等物品。22宗違規案件共22人涉案，分別為澳門及內地居民，年齡介乎30歲至78歲。

混迹人群 快遞包裹掩飾 上周六（6月22日）至上周三（6月26日）期間，關閘口岸及橫琴口岸截獲22宗偷運貨物進出境個案，合共查獲食材類約38.4公斤、煙草類6,080支及1,000克、酒類14升、水果16公斤、活鳥兩隻及植物67株。

上周六傍晚，關閘口岸入境旅客檢查區一名通關男子形迹可疑，並試圖混迹於人群中，經檢查發現其利用快遞包裹作掩飾，企圖將兩隻活鳥運入澳門。上周日（6月23日）晚上，橫琴口岸入境車道一輛跨境車輛被截查，發現在車輛車尾箱位置載有烈酒24支。上周一（6月24日）早上，關閘口岸入境車道一輛跨境貨車經詳細檢查，發現在車內載有未檢疫植物67株。