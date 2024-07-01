煤氣技術員課程 3年薪津搶人才

【本報訊】各行各業「搶人才」潮下，技術行業招聘愈見困難。為了吸引更多年輕人入行，煤氣公司與職業訓練局（VTC）今年起合作，改革見習技術員計劃（氣體）課程，學員攻讀課程的3年間，全數獲得薪酬津貼，較過去多一年；課程內容亦會涉獵新能源、ESG等範疇。有學員表示，在課程中找到人生目標。

見習技術員計劃（氣體）課程提升至3年制下，學員首年會於VTC全日上課，學習燃氣理論、燃氣裝置安裝、維修、投入運作等，同時獲安排到煤氣公司接受燃氣工程培訓和在職學習；第二及第3年則主要在煤氣公司接受專業訓練，實踐學習內容，並以兼讀形式完成VTC課程。

學員完成3年培訓後，將考獲「全牌」，即機電工程署第1至8類氣體牌照，成為專業的註冊氣體裝置技工，可以勝任不同的燃氣工作崗位，如安裝、接駁、維修及更換氣體喉管等工作。煤氣公司料他們的晉升機會亦更多，亦會資助學員持續進修，包全數資助修讀職專文憑及燃氣工程專業文憑，修讀學士和碩士學位等課程也有80%資助。

比以往早1年職場實習 以往的見習技術員課程，學員只有在第二及第3年才獲薪津。新課程下，煤氣公司會直接招聘學員3年，期間均會提供薪津，學員比以往多一年經濟支援，也提早一年進入職場實習。該公司預計因而新課程，需每年增撥300萬元，亦投入更多人手和資源，希望能招募更多更高質素的學員。

兩年前就讀中四的陳衍耀在老師建議下投考見習技術員。陳衍耀笑說起初比較懶散，自從跟煤氣師傅外出工作後才變勤奮，獲教導檢查要注重細節，令他不敢怠慢。陳又說現時目標通過考試，成為技術員。