天水圍爆登革熱 天瑞邨查逾3000人

【本報訊】當局於上周五（6月28日）公布，一名居於天水圍天瑞（一）邨瑞意樓的44歲男子感染登革熱。當局昨指，暫未有發現新增相關個案，已加強該邨的滅蚊和防蚊工作。

衞生防護中心表示，已於上周五視察病人的住所，其5名家居接觸者的血液樣本均無驗出登革熱病毒。中心指，根據最新流行病學調查資料，迄今未有發現新增相關個案，截至昨日下午3時，已就此個案聯絡天水圍天瑞（一）邨超過1,200個住戶、逾3,000名住客，當中未有發現懷疑個案。

毗鄰兩樓分錄感染個案 中心指，已聯同食環署人員於上周六（6月29日）晚上在天瑞社區中心舉辦健康講座，並為出現相關病徵的當區人士進行免費登革熱抗體檢測。食環署和房屋署人員亦已於同日上午到該邨視察，加強滅蚊和防蚊工作，並建議清潔營辦商人員加強防蚊措施。

中心於上月18日公布，一名居於天瑞（一）邨瑞勝樓、有長期病患的54歲女子，於上月6日起出現發燒和眼窩後疼痛，同月11日到天水圍醫院急症室並入院，3日後獲安排轉往博愛醫院繼續接受治療，檢驗血液樣本後證實患登革熱；及後中心於上周五再公布上述44歲男子的個案，由於他居於天瑞（一）邨瑞意樓，與瑞勝樓毗鄰，因此相信兩宗個案有流行病學關連。

根據中心公布，兩人在潛伏期內均曾離港，但大部分時間均在港，呼籲市民不論在本地或外遊，應時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施；曾到天水圍天瑞（一）邨並出現登革熱病徵的人士，應盡快與中心聯絡。