在校課後託管計劃 擬延長至下學年

【本報訊】去年推出的「在校課後託管服務計劃」，提供近3,000個服務名額，讓參與學童在校接受功課輔導、溫習和參加課餘活動。當局表示，將計劃試行期延至2024/25學年，並擴展至全港18區約100間學校，總服務名額上限為6,000人，平均每所參與學校提供約60個名額。

擴至100校 名額6000人 去年推出的在校課後託管服務計劃，由政府牽頭推動、學校提供場地、非政府機構營辦服務，學童在導師指導下在校接受功課輔導、溫習和參加課餘活動。計劃聚焦支援弱勢社群，特別是單親家庭，並在有較多目標學童地區的小學，目前共招募了59間分別位於九龍城、油尖旺、深水埗、觀塘、葵青、荃灣及元朗區的小學，提供接近3,000個服務名額。

鑑於計劃推出後反應良好，扶貧委員會於6月14日通過由關愛基金撥款，延長計劃試行期至2024/25學年，並擴展至全港18區，由教育局物色約100所有較多目標學童的小學參與計劃，總服務名額以6,000名學童為上限，平均每所參與學校提供約60個名額。

至於細節方面，導師與普通學童的比例為1：8，而有特殊教育需要學童的比例則為1：5，須按學童就讀年級或學習程度，安排到不同程度的組別接受服務，同時應聘任合適人員，在參與學校及地區單位提供支援及處理行政工作。

荃灣公立何傳耀紀念小學上學年起參與計劃，校長朱慧敏接受電台訪問表示，已申請繼續參與，指學校有24班，屬中型規模，相信60個名額已足夠，但關注有大型學校或位於基層家庭較多的地區是否足夠。

另外，香港青少年服務處服務總監梁樹明表示，其機構會繼續參與計劃，冀服務更多學校，會透過增聘導師以達要求。至於擴展計劃要求服務機構須於周六、周日及學校假期，為有需要學童在當區服務單位內提供每日共6小時的託管服務，梁樹明認為過往周末的託管需求不多，相信計劃擴展後仍有足夠導師及房間提供服務。