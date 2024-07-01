告別九展 市民紛繪畫拍照留念

【本報訊】建成啟用29年的九龍灣國際展貿中心，是不少香港人的集體回憶，由於拆卸在即，九展昨日下午5時正式結束營運。有不少市民專程前往商場拍照留念，為拆卸九展感惋惜。

昨天是九展的最後一日，有不少市民聚集在商場地面樓層拍照記錄，留住最後的美好回憶；有市民則在現場繪畫留念，以表達不捨惋惜之情。

商場張貼結束營運通知，地下以上所有樓層關閉，大部分商店已經遷出，玻璃門內早已人去樓空。

入戲院睇「最後一場」電影 而地下通往其他樓層的扶手電梯亦已暫停服務，只剩下戲院繼續營業，有人趁着最後機會購票進場，入座率超過90%，戲院於下午3時亦拉上閘門，在場市民紛紛拍照記錄這一刻。由德福廣場開往九展的免費穿梭巴士，同樣在下午3時開出尾班車。

九龍灣國際展貿中心前稱香港國際展貿中心，1995年啟用，曾是2009年東亞運動會賽場之一，新冠疫情期間也曾用作社區檢測中心。2021年，九展被億京發展為首的財團以約105億元向合和實業購入。原本希望改建成3座甲級商廈，其後再申請改為商住混合發展，正等待城規會審批。