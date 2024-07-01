消防救護工作體驗日 學員吸收滅火知識

【本報訊】消防處於前日（6月29日），舉行為期兩日的深水埗區消防及救護青年團暨「裔智計劃」消防及救護工作體驗日。一班來自深水埗區青年團與社區不同學校的中一至中三學生，體驗前線消防和救護人員的工作，加深了解滅火及救護行動，並以分組形式學習應急知識及進行紀律訓練。參加者亦於昨日參加終極任務，完成由逃生、急救及滅火三方面組成的競技挑戰賽。

競技挑戰賽分三方面組成，第一組學員穿上滅火防護服，帶上鎖匙、電話及燙毛巾「逃生三寶」，爬過設有障礙的模擬逃生通道；第二組學員則示範心肺復甦以及使用AED進行急救；第三組學員則分別使用消防喉轆及滅火筒進行滅火示範。

參加活動的女學員Stella指出，消防喉在日常生活中猶如「裝飾」，但在體驗日則可學習到正確的使用方式，如何撲滅火源。另外，她亦學習到有關心肺復甦的正確方式，假如有人暈倒亦可提供協助。

滿意成效 下月再舉辦 消防處助理消防區長楊強指出，希望制訂一個有社區特色的消防計劃，將知識帶入社區。消防處高級消防隊長司徒宏斌指出，活動透過與消防員一同集隊及用膳等，並學習步操，提升學員自律及自理能力。消防處高級消防隊長伍穎賢則指，對今次活動的成效感到滿意，並透露將於8月舉行更大型體驗日，學員甚至可跟隨消防員進行巡查等工作，更深入體驗消防員這個職業。