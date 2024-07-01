香港海關 任世界海關組織亞太區副主席

關長何珮珊：意義重大 助推進區內夥伴關係 香港海關於前日（6月29日）代表中國香港，正式獲選出任今屆（2024年度至2026年度）的世界海關組織亞太區副主席。香港海關關長何珮珊表示，能夠擔任帶領亞太區發展的重要角色，香港海關深感榮幸。她指出，這是自2000年來，香港再度擔任世界海關組織亞太區副主席，意義更為重大。這20多年間，全球經濟發生巨大變化，亞太地區近年成為21世紀全球最具增長潛力的地區。她指香港海關在世界海關組織擔任亞太區代表，無論從國家戰略或香港的發展機遇上，均符合國家和香港利益。

角色關鍵 增區域執法成效 海關關長何珮珊於6月27日至29日，率領代表團到布魯塞爾出席世界海關組織第143屆至144屆海關合作理事會會議。她在當選後表示，香港海關可以從領導層面推進與亞太區的夥伴關係，有利推動香港參與「一帶一路」建設，加強國家及香港與東南亞國家聯盟的協作，具有戰略意義。香港海關亦期望透過擔當這個關鍵角色，維護多邊主義及推動國際合作，提高區域執法成效，為國家和香港發展作出貢獻。

為未來兩年工作充分準備 她又承諾香港海關會努力加強區內成員間的合作，策劃多元化活動，以配合亞太區的發展需要。她率領代表團到布魯塞爾出席世界海關組織第143屆至144屆海關合作理事會會議期間，簡介了香港海關接任副主席的籌備情況，強調已為未來兩年的工作作出充分的準備和部署。

在交接儀式上，何珮珊關長讚揚剛卸任的亞太區副主席澳洲，同時感謝所有亞太區成員一致支持香港海關擔此要職，並投下信心一票。她承諾香港海關會努力加強區內成員間的合作，策劃多元化活動，以配合發展需要。