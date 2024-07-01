疫下延長服務時間 增辦事處供換領身份證 入境處個人證件部隨機應變 貼心惠民

【本報訊】入境處個人證件部一向真心服務市民，提供最優質及貼心服務。除了今次別出心裁增設新婚姻禮堂，入境處過往亦曾因應疫情期間大量護照無續期，派出護照宣傳車游走18區，協助市民網上進行護照申領或續期。

兩宣傳車游走18區協助換護照 處方亦為疫下換新身份證受阻的港人，延長4間人事登記辦事處服務時間，以及增設觀塘臨時辦事處，處理相關申請。處方更曾在復活節公眾假期期間，加開兩日特別服務，協助市民更換身份證。

新冠疫情期間的出入境管制措施，阻礙港人旅遊。處方於2022年表示，特區護照的申領及簽發數目於疫下銳減，2020年至2022年6月底，有逾90萬本護照過期未續領。當時邊境管制措施放寬在即，為免市民因護照過期未能出遊，處方推出護照流動申請服務站。兩輛宣傳車於約兩個月內前往全港18區，提醒及協助市民網上申請護照，合資格申請者只需帶同有效身份證及所需文件，便可於流動服務站內由專人協助遞交護照申請，過程只需約10分鐘。

另外，處方於2018年底起推行更換新智能身份證計劃，原定於2022年10月結束，期間遭逢新冠疫情，不少身處境外市民未能於指定日期回港換證，所以將計劃延至去年3月3日。處方於同年亦推出多項措施，包括延長4間人事登記辦事處服務時間至晚上10時、增設觀塘臨時辦事處，及復活節加開特別服務等，以增加處方處理容量，便利未換證市民申請換領新一代智能身份證。