入境處將軍澳總部婚禮禮堂 新人讚比坊間更寬敞

星光幕牆 心形花圃 頭紗雕塑 別出心裁 入境事務處於將軍澳新總部大樓增設婚禮禮堂，可容納約80人，採用有星光效果的特色背景幕牆，婚姻登記處的擺設亦配合背景幕牆。禮堂內的燈光系統更可以按新人喜好調節主題色彩，為婚禮增添浪漫氛圍。處方指，截至前日（6月29日）已有228對新人預約舉行婚禮，有新人表示，新禮堂環境更寬敞，布置十分精緻，更勝坊間。

位於入境處將軍澳新總部行政大樓地下的婚禮禮堂，面積約100平方米，可容納約80名親友見證新人的難忘時刻。婚禮禮堂自3月12日起供新人預約，上周三（6月26日）正式啟用，截至前日已有228對新人預約舉行婚禮，當中28場婚禮已完成。昨日是禮堂正式啟用後首個周日，更有6對新人在禮堂「拉埋天窗」。

禮堂燈光5顏色可選擇 新總部婚禮禮堂設計新穎，採用有星光效果的特色背景幕牆；禮堂內的燈光系統更可以調節主題色彩，共有5種顏色，包括香檳金、甜蜜粉、浪漫紫、極光綠及湖水藍，供新人按自身喜好進行個性化選擇，為婚禮增添浪漫氛圍。有別於以往的婚姻登記處，新人就座位置處於禮堂正中央、面向賓客，以星光幕牆為背景，令新人成為全場焦點。

婚姻登記處外的「囍」字特色牆及登記處名牌，為傳統打卡位置。此外，等候大堂及婚禮禮堂的花藝布置，設計參考現時市場上受歡迎的元素而成，當中婚禮禮堂外更設置了心形花圃，完成儀式後開門直達。

1312鏤空心形紋理呈美態 位於地下高層的平台花園，設有頭紗雕塑「織‧愛」，為首個使用3D金屬打印技術的大型試點作品，作品採用1,312個鏤空心形紋理，呈現不同美態，象徵「一心一意」永恒的愛；新人彼此長相廝守的兩顆內心，與作品交織成1,314顆心，許下「一生一世」的承諾，走進人生另一個階段。新人及出席婚禮人士可沿心形花圃旁邊的樓梯，或使用婚禮禮堂旁邊的電梯到達，見證珍貴時刻。

有新人表示，相較紅棉路婚姻登記處，新婚姻禮堂環境更寬敞，打破一般人覺得政府禮堂呆板、單調的固有觀感，多款貼合市場的精緻布置亦令人感到驚喜，十分欣賞處方人員別出心裁，令他們及親友留下難忘回憶。入境處首席入境事務主任楊淑兒表示，新人在將軍澳婚禮禮堂行禮感到開心，又有驚喜，相信疫情過後結婚人數會保持穩定。處方表示，新禮堂於平日上午9時至下午12時45分、下午2時至4時30分可供舉行婚禮，周日上午9時至下午12時45分、下午2時至4時45分可供行禮，周六則於上午9時至11時30分可供行禮，公眾假期除外。

婚禮禮堂外設置心形花圃，供新人拍照留念。（朱俊賢攝） 楊淑兒 位於地下高層的平台花園，設有頭紗雕塑藝術品「織‧愛」，亦是熱門「打卡」位置。 入境事務處於將軍澳新總部設有婚姻登記處。