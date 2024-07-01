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龍門陣
情困漢村屋內燒炭獲救
【本報訊】上周六（6月29日）晚上9時許，一名女子報案指其姓段（45歲）男友，懷疑於屯門掃管笏村一村屋內自殺。人員接報到場，發現事主倒臥屋內，身旁有一盆燒過的炭，他昏迷被送往屯門醫院治理，其後回復清醒。人員在場未有檢獲遺書，正調查其輕生原因。據了解，事主近日受感情問題困擾，不排除因此尋短。
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