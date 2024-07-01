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揭藏子彈 香港仔55歲男就逮

可疑男子遇查位置。（陳嘉傑攝） 可疑男子遇查位置。（陳嘉傑攝）
可疑男子遇查位置。（陳嘉傑攝）
【本報訊】執法人員上周六（6月29日）在香港仔南寧街附近進行巡邏期間，發現一名男子形迹可疑，遂上前截查，並在其身上檢獲一發懷疑子彈。經初步調查後，該名55歲男子涉嫌「無牌管有彈藥」被捕，他已被扣留調查。
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