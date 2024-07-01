10%媽媽患產後抑鬱

【本報訊】做人壓力大，做媽媽的壓力更大。將軍澳日出康城的殺夫悲劇中，女疑兇懷疑患有產後抑鬱，再次喚起大眾對於此病的關注。專家指出，產後抑鬱屬抑鬱症一種，可分為輕、中及重3個級別，有百分之十的媽媽會患上不同程度的產後抑鬱。若婦女本身是抑鬱症患者，或是產前承受環境、經濟及家庭壓力，患產後抑鬱機會比一般人高。

產後抑鬱最特別的徵狀，是顯著增加傷害或結束子女生命的機會。專家解釋，此情況通常會出現在嚴重患者身上，他們覺得看不出將來有希望，對自己失去信心，覺得自己是世界上的一個負擔，無能力湊大子女，在他們的主觀世界當中，現在結束子女性命是唯一可行之路，並不認為是一種傷害，而是子女的另一條出路，他們通常在傷害子女後便會自殺。

嚴重患者會現幻聽幻覺 專家續稱，嚴重患者亦可能出現近似思覺失調的徵狀，會出現幻聽幻覺，例如聽到有聲音批評自己「你有咩用呀，累咗個細路啫，你不如搞掂佢啦！」患者倘信以為真，便會危害子女性命。

其他病徵則與一般抑鬱症一樣，會出現情緒低落、自我埋怨、胃口差、難集中精神、記性差及體重下降等。

婦女產後情緒低落常見，但若情況持續一、兩個月，家人應該多加留意，盡早求醫診斷；若然病情反覆，出現傷害自己或其他人的情況，應該提早覆診，甚至前往急症室求醫。