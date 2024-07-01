嚴重產後抑鬱婦 刀割頸殺熟睡夫

行兇後致電家翁述犯案 圖自戕雙亡 將軍澳日出康城發生弒夫慘劇！一名育有一歲半兒子、懷疑受嚴重產後抑鬱症所困的少婦，近月病況據報有所惡化，她在前晚趁丈夫於住所梳化入睡時，竟以生果刀狠割他的頸部要害，導致其血如泉湧，再在逞兇後致電家翁坦承犯案，並聲稱準備自殺。人員聞訊趕到，救出奄奄一息的丈夫，惟他經搶救後回天乏術；女事主亦報稱不適需要送醫，其後因涉嫌殺害親夫被捕；兩夫婦的兒子於案發時在家翁住所，安然無恙。執法部門將案件列作「謀殺」及「企圖自殺」跟進，正循疑兇的精神狀態等方向調查案發原因。

案發期間 歲半兒身處家翁住所 消息指，涉案夫婦結婚約5年，姓方（30歲）男死者任職資訊科技工程師，與姓蔡（32歲）妻子在大約一年半前誕下兒子，一家三口居於將軍澳日出康城第9期Marini一自置單位，他們的家庭關係向來融洽，無任何糾紛紀錄，惟蔡婦於產子後曾出現嚴重產後抑鬱及自殺傾向等問題，雖然她有定期向私家醫生求醫，但近月病情反覆，更於上月初辭去其文員工作；至於她的兒子平日由家翁一家協助照顧，至晚上才由父母接回家，案發時正身處家翁的住所。

血如泉湧 夫頸留20厘米長刀痕 前晚11時許，蔡婦疑趁丈夫在家中客廳梳化上睡着期間，用一把長約30厘米的生果刀割傷其頸項左側，造成他大量失血。蔡婦稍後致電家翁講述兇行，透露自己殺害丈夫，將會緊隨跳樓自殺；家翁聞言大驚，慌忙報案求救。執法人員接報趕赴現場，發現方男倒臥在梳化之上，他的頸部留下一條約20厘米長的觸目驚心刀痕，身體及旁邊位置染滿血漬，已無任何知覺；人員同時在單位睡房尋獲蔡婦，隨即將其帶至安全位置，並於屋內檢獲涉案生果刀。

由於方男傷勢嚴重，刻不容緩，救護員火速將其送往將軍澳醫院搶救，惜他延至昨日凌晨零時31分證實不治。人員經初步調查後，以涉嫌「謀殺」拘捕蔡婦，她神志清醒，但是報稱不適，亦須乘坐救護車送院檢查。昨日凌晨3時許，蔡婦乘坐輪椅離開醫院，由兩名人員扶上車返署扣查，而在院內調查期間，另有人員將一個頭箍放入證物袋內，未知是否與案件有關。

調查顯示，蔡婦與丈夫沒有經濟及婚姻問題；案發時亦無鄰居聽到他們爭執。執法部門正調查疑兇的犯案動機，而她在案發時的精神狀態屬重點調查的方向之一；此外，男死者除了頸部刀傷外，身上並無其他傷勢，相信是一刀斃命。人員稍後會安排法醫為死者進行驗屍，以確定其死因。