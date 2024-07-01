冀提振市道 飲食業辦創意菜式比賽

【本報訊】飲食業界今日推出多項優惠，逾2,000間食肆踴躍參與。議員張宇人昨在電台節目談到業界在假期期間會如何部署、疫後復常的餐飲市道情況，他指出，港人北上現象屬無可避免，對現時飲食業市道前景亦有些「心噏」，期望多幫助他們。而業界會在今年底舉辦創意菜式比賽，重振業界活力。

張宇人直言推出優惠不為做更多生意，希望市民在同等價錢下吃到更多美食，「最緊要見到市民開心、遊客開心！」對於港人北上消費，他則直言「我都冇乜計！係無可避免。」他憶述，2003年「沙士」時他們內地開放個人遊，至今20多年，早前他提出希望開放數十個內地城市來港個人遊，但亦擔心一下子全開放，香港未能承受旅客湧入的壓力。現階段他希望業界「爭氣」，先做好本分，直言過去收到不少遊客投訴，主要是招呼不周和菜式不多，故早前他游說旅發局再推「禮貌運動」，其後，再拉攏的士業界、零售業界及議員，推動各行各業及各區加強「好客之道」。

食肆人手不足 難配合盛事營業 張宇人又指，針對粵菜正構思籌備一個「創意美食比賽」，希望在年底前舉行，而比賽不以廚師個人參加，而是以食肆作為參賽單位。因為不少食店老闆擔心，廚師參賽後容易被高薪挖角，在人手嚴重短缺下更難推行。此外，他正招攬評審團，並計劃制訂規則，獲獎的菜式需要將製作過程及用料等大公開，公諸同好。

張提到，業界經營困難重重，現時市民消費模式大轉變，每逢周五食肆的人流較為穩定，而周日大商場人流跌幅大，為業界響起警號。即使下半年，政府再力推逾百項盛事，但他以無人機表演為例，在業界人手嚴重不足下，食肆如何配合仍是一大難題，倘表演8時舉行，食肆可能只做到傍晚6時一輪生意，及至表演完人潮散去已到晚上9時，食店已陸續關門。