港鐵今起推搭10送1優惠 回饋乘客

【本報訊】港鐵於今日起推出「搭10送1」等優惠，用以回饋乘客。另外，港鐵於昨日起亦加價，車費平均加3.09%，約90%乘客每程車費貴5角或以下。以成人八達通付費計算，觀塘去尖沙咀的每程加3角至9.2元；東涌去香港站每程加7角至24.3元，而柴灣去羅湖則加1.4元，索價54.4元。有乘客認為加幅可以接受；但有人指是無奈接受。

活動至7‧28 最多可獲4程 港鐵今日起至本月28日推出「搭10送1」優惠。乘客使用已連結的港鐵應用程式MTR Mobile帳戶的成人八達通，在推廣期內乘搭10次車，即可獲得一程免費本地單程車程，最多可獲4程，最遲在8月16日兌換，使用期限至明年1月2日。

至於加價方面，是次是港鐵第二次根據更新方程式後的「可加可減機制」上調票價，大約80%車程車費會加最多4角，但約有8%乘客料要多付5角至一元，剩餘1%乘客則要最多付兩元。

9‧30前可410元購「都會票」 「都會票」即日起則加15元至460元，但在9月30日或之前，乘客仍可享50元折扣優惠，即可以用410元優惠購買。至於5款「全月通」售價由7月起均有上調，加幅介乎15元至25元，但在首兩個月期間會有優惠。其中，屯門至紅磡的全月通新售價為635元，期內優惠價為585元。有乘客表示薪金沒加，期望票價加少點；亦有乘客指日常上班都會乘坐港鐵，雖然對加價感不滿，但指沒辦法「都要接受」；另有乘客稱加幅不太高，尚可接受。