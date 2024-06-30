笑看天下：兩個爛橙 難為選民

2024年美國總統選舉首場電視辯論，係總統拜登與前總統特朗普相隔4年後再次同台交鋒。拜登口齒不清，有時甚至語意不明，多次看來迷惘走神，其表現不濟，成為各方焦點。距離大選仲有4個多月，還有一場辯論將於9月10日舉行，拜登有可能「回勇」嗎？拜登健康一再發出警號，短期內恐怕難以逆轉。

今次大選係美國史上最高齡之戰，81歲嘅拜登確實老得「不行了」，老態龍鍾表露無遺；78歲嘅特朗普則依然硬淨，聲音雄渾，健康良好，剛贏得兩座俱樂部高球冠軍，佢嘲笑拜登擊球達不到50碼。然而，特朗普即使球技精湛，一桿進洞，卻並不代表能令美國下沉嘅國運起死回生。

事實上，特朗普私德不修、講大話如食生菜嘅形象，同拜登老到不行嘅形象一樣嚇怕選民。早前有調查指出，兩名總統候選人都不喜歡的「雙重厭惡者」，人數升至歷史新高，佔選民四分之一。換言之，選民要在「熟悉的魔鬼」中二揀一，其實都好難抉擇。是以有人認為，對拜登或特朗普而言，即使爭取不到更多人投自己一票，如果能令對手流失更多支持，已屬成功。

首場辯論，拜登輸得慘烈！民調顯示，67%受訪者認為特朗普表現較好，同意拜登發揮水準的佔33%。雖然拜登被抨表現差劣，但其競選陣營表示拜登無意退選。之不過，在辯論前有40%獨立選民計劃投票給特朗普，拜登為28%；但在辯論後，44%人傾向支持特朗普，挺拜登嘅減少至24%。民主黨內據云已出現恐慌，有意見認為拜登係好人，但必須為國家做正確的事，自行退選，讓民主黨另覓候選人；亦有人指不能因一次辯論就背離拜登。未來總統選舉風雲多變，大家不妨拭目以待。