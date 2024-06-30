撥亂反正：流產政變 美國身影

南美洲國家玻利維亞日前發生流產政變，陸軍司令蘇尼加指揮全副武裝的軍隊和裝甲車衝擊總統府大樓，一度與在內的總統阿爾塞當面對峙。阿爾塞之後聯同內閣成員一同拍片，呼籲支持者前往總統府聲援，又即時撤銷蘇尼加職務，任命另一軍官擔任陸軍司令和下令撤軍。聲援民眾與政變軍人在總統府外爆發輕微衝突，最終軍隊自願撤走退回軍營，蘇尼加在未有激烈反抗下被拘捕。

政變發生後，各界第一個想到是否與前總統莫拉萊斯有關。莫拉萊斯是該國首位原住民總統，左翼工會出身，自2006上台後連續執政長達13年，帶領國家進行多項土地、經濟及福利改革，深受基層農民及原住民愛戴，但其反美、反跨國企業，以及力撐委內瑞拉總統馬杜羅的立場，亦觸怒了美國。莫氏其後因種種憲法及政治爭拗和個人醜聞被趕下台，一度流亡墨西哥及阿根廷逃避罪責，直至其黨友阿爾塞勝選上台才獲特赦回國。但不久他又與阿爾塞鬧翻，並表明會參加明年的總統選舉，捲土重來。

然而，今次政變的觸發點，正是因為蘇尼加接受傳媒訪問公開批評莫拉萊斯，而被質疑違反軍人干政的規定。再者，阿爾塞早前已被所屬政黨開除黨籍，預計會喪失角逐連任總統的資格，莫拉萊斯很可能可於明年重新當選執政，犯不着在此時此刻發動政變。蘇尼加發動政變的其中一個訴求，是釋放所有政治犯，當中包括在莫拉萊斯下台後短暫擔任總統、其後因一些政治指控被判罪的保守派女律師阿湼斯。阿湼斯立場親美，在任時一度切斷與馬杜羅政府的外交關係，改為承認被視為美國傀儡的反對派領袖馬查多為委內瑞拉總統，令人聯想到今次政變是否「又」與美國有關。