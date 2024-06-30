橫眉冷看：想換掉拜登不容易

2019年之前的香港，出現過不少古怪政客，每一個都是市民投票選出來的，有部分人更是高票當選。這批政客廁身議會，終日不幹正經事，輕則拉布，重則搗亂，把莊嚴的議事堂變成鬥鬧場，但很多選民不介意，每日看着香港的政壇百態，就像在看周星馳電影，劇情愈是胡鬧，便愈是逗趣，觀眾們就更加樂不可支。

對於選民們這一類離奇選擇，筆者當時認為，是因為香港承平太久，不少人生計無憂，但生活苦悶，故刻意投票選出魑魅魍魎式的人物，好讓平日觀看新聞，能有更多觀感刺激。

這個道理看來也適用於今日的美國政壇，不少美國人的安樂日子過得太久，總覺得平淡無奇，這種鬱悶的情緒訴諸選舉上，便會有愈來愈多人，傾向於推選出具戲劇性的政治人物。上一屆和今屆的美國總統選舉，都為不少選民帶來娛樂，看着拜登和特朗普兩位候選人，一個像是年老失智；一個則經常語無倫次，聽他說話，不是笑死便是嚇死。這樣的德性，最能符合當代很多選民的品味，故曾有人質疑，難道堂堂美利堅國，就沒有比拜、特更好的總統候選人嗎？為甚麼要看兩老的泥漿摔角戲？

今日的烏克蘭正遭逢戰亂，大抵沒有多少人會有興趣去看泥漿摔角賽，只有在歌舞昇平時候，社會有很多吃飽飯沒事幹的人，這類玩意才會大行其道。過去多年來，美國在世界各地巧取豪奪，社會累積了不少財富，因此吃飽飯沒事幹的美國人為數不少。有他們在，美國政壇就會繼續冒出各類怪人、渾人，故即使民主黨內有聲音提出，要將年老昏瞶的拜登換掉，改派一個英明睿智的人去參選總統，但我相信，這個建議恐怕很難讓大部分選民接受。