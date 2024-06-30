強詞有理：拒絕選邊

國與國之間沒有永遠的敵人或朋友，只有永遠的利益。越南奉行「竹子外交」，隨風搖擺而不一邊倒，無非為了追求國家利益最大化，雖有投機取巧之嫌，卻無可厚非。按照越南官方的說法，「竹子外交」就是「根堅、身實、枝柔」，即目標堅定、思想務實、策略靈活。說穿了就是左右逢源，採取多元外交政策，既不結盟，也不選邊站隊，這方面顯然比菲律賓高明得多。菲律賓全面倒向美國，不斷挑釁中國，結果除了自取其辱，甚麼好處也沒有撈到。反觀越南誰也不得罪，面面俱圓，因此成為大國爭相拉攏的對象，從中獲取巨大利益，日子過得有滋有味。

其實，「竹子外交」並不等於「等距離外交」，越南在與大國交往中還是有親疏遠近之分。表面上越南和美國締結了「全面戰略夥伴關係」，似乎與中越關係看齊，實際上兩者是有本質區別的。正如越南總理范明政指出，越方將深化越中戰略互信和務實合作、構建具有戰略意義的命運共同體，作為越南對外政策的頭等優先和戰略選擇，不會受到外界的挑撥離間和干擾破壞。

這番話既是說給中國聽，也是說給美國聽，「命運共同體」顯然比「戰略夥伴」更勝一籌。華盛頓挖空心思離間中越和俄越關係，注定是一廂情願。畢竟中國是越南最大貿易夥伴，俄羅斯則是越南最主要武器來源國，這些都是美國無法給予的。再說，無論是政治體制，還是意識形態，越南和中俄更有共同語言。

這些年美國為了圍堵中國，到處拉幫結派，甚麼AUKUS、四方安全對話等等，處心積慮打造「亞洲小北約」。然而，真正願意選邊站隊的國家並不多，東盟之中除了菲律賓，絕大部分國家都堅持獨立自主，拒絕充當美國的棋子。越南正是當中的典型，美國企圖將其拉入西方陣營，根本不可能得逞。即使在烏克蘭問題上，越南也沒有跟隨美西方譴責俄羅斯，反而屢次在聯合國投票中支持俄羅斯。

有人說，當今世界比以往任何時候更加兩極分化，想置身事外變得愈來愈困難。這種說法不是沒有道理，但也不盡然。別看美國依然咄咄逼人，對全世界發號施令，實際上隨着其霸權漸漸衰落，國際影響力大不如前，已指揮不了多少國家。東升西降的趨勢愈來愈明顯，越南等東盟國家有何理由捨近求遠？