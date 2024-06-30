坦言集：中美比較

最近在香港參加電視節目的討論，題目是中國與美國的科技誰更優勝。我的看法是，這樣的比較意義不大。例如有些評論列出中美科技學術論文發表數目、專利批准數目作為指標，可是論文與專利在發表、批准後，能產生科技發展的效果比例極小。且論文等代表的往往是研發的初始成果，要轉化成果，一是不易，二是還有漫長的工作。

又有論者以科研支出佔GDP比例，來顯示科研投入的規模。不過，投入產出的比例中美未必相同，單此比較分不出高下。中美之間還有價格差別，美國的科研成本高於中國，市場價的投入不足以反映兩國實際的投入規模與產出效率。當然，這總勝過用人均GDP來比較。

中美科研比例相差無幾，但大幅低於南韓、以色列。其中以色列若加上軍方的投入，應屬全球之冠，遠高於發達國家的平均數，但成就的科技，主要反映在IPO（股市創業上市）上，對形成產業、發揮實質經濟作用也低。科研創新有一個發展階段，由發明與創新進至對產業與經濟有影響，還要靠完整的產業鏈體現其實際效益。沒有產業上的效能，不能有實際的技術提升和擴散轉移帶來的效果，因而是否有相關產業鏈的支持便成關鍵。美國積累的發明創新不少，它的企業與股市也集中了不少海外的發明與創新，美國去工業化的後果是沒法將之產業化，主要的效益只停留在股市裏的股價炒賣投機。

科技發展模式從來不是線性，也多有破壞性新科技的干擾。在現有科技發展的途徑上，跟隨領頭者發展步伐與標準，若不創新，往往很難追趕，即使趕超了，也會面對破壞性的新科技的衝擊，有關科技的發展路徑因此受破壞，為此投入的科研資金與資源便變成浪費。

於是，今天美國可能在某一範疇領先，中國仍可異軍突起，用新的方法另闢途徑來趕超。同樣，美國亦可趕超中國現有的領先，特別是過往美國投入減少，但以其經濟規模與基礎，重新加大投入，也可能容易趕超中國。

有說中國科研人員多，工程人才冠全球，可是不少留學或移民美國，為其所用。即使美國減少利用中國人才，也可改用印度人才，人才比較便不能局限於本土培育者，也應包括外國部分。

中美比較，應屬動態的競爭，每一階段會有高低，但不代表優劣成定局。