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逾20萬元珠寶失竊 灣仔酒店女客報案
灣仔區一間酒店疑有住客財物失竊。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日上午約11時，灣仔駱克道330號一間酒店一名姓李女住客報案，指她存放在房間內、一批總值超過20萬元的珠寶首飾不翼而飛，懷疑遭人盜去。
執法人員接報到場，翻查酒店的閉路電視錄影影片了解，經初步調查後，把案件列作「盜竊」，暫未有人被捕。
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