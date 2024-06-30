6月30日(日)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月30日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
15歲女巴士被非禮 南亞淫狼東涌就逮
【本報訊】前日早上，執法部門接獲一名15歲少女報案，指早前在東涌區乘搭巴士期間，懷疑被一名男子非禮。人員接報展開調查，並於同日晚上在東涌逸東邨，以涉嫌「非禮」罪拘捕一名37歲、持有香港身份證的南亞裔男子，他隨即被帶走調留。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240630-0630_00176_247/15歲女巴士被非禮--南亞淫狼東涌就逮
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc