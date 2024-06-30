15歲女巴士被非禮 南亞淫狼東涌就逮

【本報訊】前日早上，執法部門接獲一名15歲少女報案，指早前在東涌區乘搭巴士期間，懷疑被一名男子非禮。人員接報展開調查，並於同日晚上在東涌逸東邨，以涉嫌「非禮」罪拘捕一名37歲、持有香港身份證的南亞裔男子，他隨即被帶走調留。