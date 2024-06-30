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15米竹棚離奇泳灘漂浮

救生員拆除竹棚。 救生員拆除竹棚。
救生員拆除竹棚。
【本報訊】昨日早上8時許，一幅約10米乘15米的大型竹棚，被發現在屯門黃金泳灘海面漂浮，由於對泳客構成危險，多名救生員為安全起見，遂合力把竹棚拉返岸邊並將其拆除，再留待清潔工人運走處理，事件中幸無泳客受傷。
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