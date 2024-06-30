疑睇錯燈號炒埋一碟 的士私家車6人歷劫

周末4小時3宗交通意外 昨日上午4小時內，先後發生至少3宗交通意外，其中何文田一輛載客的士，沿公主道北行駛至亞皆老街交界與一輛私家車相撞，兩車司機及乘客共6人受傷或不適，同需送院治理，初步不排除有司機看錯交通燈號肇禍。兩小時後，一輛印有港鐵標誌的客貨車，在沙田大埔公路行駛時，懷疑收掣不及與一輛貨車相撞，前車一名乘客胸痛送院。至近中午，一輛新界的士駛至元朗竹園村對開，撞傷一名中年女途人，她清醒送院救治，意外原因有待調查。

昨日上午8時許，一輛載客的士沿何文田公主道北行，在駛至亞皆老街交界十字路口，與一輛由窩打老道南行、右轉入亞皆老街私家車相撞。意外中，的士車頭嚴重損毀，私家車剷上天橋柱躉石壆，車頭蓋摺曲。據悉，事故中有3人被困，需由救援人員趕至把他們救出。姓李（50歲）的哥和姓趙（43歲）女乘客、一名15歲少年及一名14歲少女受傷，姓林（50歲）私家車司機及車上姓徐（43歲）女乘客不適，6人需由救護車送院治理。人員經初步調查後，不排除有司機看錯交通燈號肇禍。

與貨車相撞 貨Van剷壆 此外，在上午約10時49分，一輛車身印有港鐵標誌的客貨車與另一輛密斗貨車，沿大埔公路沙田段往上水方向行駛，當駛至御龍山對開時兩車相撞，客貨車撞向左邊路壆，車頭騎在石壆上。姓溫（60歲）客貨車司機及姓黎（62歲）貨車司機沒有受傷，惟客貨車一名姓梁（32歲）乘客胸口痛楚，需由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。有「車Cam」片段顯示，涉事客貨車沿沙田路駛至與大埔公路匯合處時，一輛貨車正沿大埔公路行駛並駛至客貨車右邊，兩輛似乎沒有減速，客貨車駛入影子線擬越過貨車時，結果兩車發生碰撞，客貨車繼而失控打轉騎上石壆。

捱的士撞 女途人送院 至上午11時許，一輛新界的士沿元朗青山公路潭尾段往落馬洲方向行駛，當駛至近竹園村對開，懷疑收掣不及撞倒一名姓李（48歲）女途人。姓黎（64歲）的士司機見狀，隨即把的士停在路旁並報案求助。救護員接報趕至，發現傷者清醒，替其敷治包紮後，再由救護車送院治理，意外原因及經過有待調查。

另外，前晚11時許，一輛私家車沿油塘鯉魚門道轉入高超道時，懷疑失控撞歪行人過路處一支交通燈柱，私家車車頭毀爛、泵把鬆脫。姓黃（35歲）私家車司機沒有受傷，留在現場助查，人員經初步調查後，把案件列作「交通意外-政府財物損毀」處理。