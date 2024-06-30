醫健：伶牙俐齒：從NBA看牙齒運動創傷

恭喜波士頓塞爾特人隊勇奪今屆NBA總冠軍，最多人談論的也許是塞爾特人隊再次超越洛杉磯湖人隊，奪得最多總冠軍（18次），或者是NBA決賽歷史上最昂貴的門票，也可能是決賽最有價值球員到底屬於Brown抑或Tatum。令我最印象深刻的，卻是波士頓隊的Derrick White的頭部被達拉斯隊的Lively那超過200磅的身體壓扁，面孔朝下往地板猛力壓扁！當White掙扎着爬起來時，只見他下巴留着鮮血，其中一隻門牙斷了一半……我不肯定他有沒有「打甩門牙和血吞」，只見他堅持作戰，沒有退縮，跟隊友合力拿下總冠軍。

除了牙冠斷裂，更嚴重的意外包括整隻牙齒脫落（avulsion），Isaish Thomas當年帶領球隊（「巧合地」又是波士頓塞爾特人隊！）季後賽戰勝華盛頓巫師隊，整隻門牙被對方手㬹意外打落而飛脫。賽事暫停期間，隊醫嘗試將這清潔好的門牙放回傷口，可是在接着的比賽期間再次脫落！這也許是職業球員的宿命吧。一手改變NBA球風的Stephen Curry，除了最令人津津樂道的無解三分球外，還包括他喜歡輕咬着「運動護齒套」（sports mouthguard）以表達對球證裁決的無奈，甚至乎將它怒擲球場上。根據NBA賽例，目前並沒有強制球員佩戴運動護齒套，純粹球員個人自由決定。

牙齒飛脫 把握60分鐘黃金時間急救 以前在不同的訪問中簡述過，如何急救處理因運動創傷導致的牙齒脫落意外。原則上包括立即找回脫落的牙齒，存放於鮮奶或病人的唾液中，避免牙根上的細胞和牙周韌帶（periodontal ligament）脫水，然後立即找牙醫急救。牙醫會詳細檢查傷口狀況，包括潛在的牙槽骨裂，附近的牙齒會否亦不幸地受撞擊而移位（subluxation）和傷口流血不止等問題，再配合X光檢測，而決定如何執行把脫落牙齒再植回傷口裏。假如順利完成，為了避免牙齒再次鬆脫，牙醫會利用傷口附近的健康牙齒作支撐，例如用鋼線將三數隻牙齒連結在一起，「鐵索連舟」作臨時固定（temporary fixation）。根據指引，要爭取在牙齒飛脫後的60分鐘黃金時間內完成這急救治療，以提高成功率。

大部分情況下這類牙齒在「復原」後，仍然要接受跟進治療。牙齒的軀殼尚在，飛脫的一刻牙髓內所有血管和神經線盡數斷開，亦已失去生命。為避免細菌感染，牙齒一般需要接受根管治療。這牙齒也有機會發展為骨化（ankylosis），指牙齒和牙床骨「合二為一」，可能導致一些不良的後果。

根據長期研究發現，「哨牙」和牙齒運動創傷有着密不可分的關係，結論是牙齒愈哨就承受更高的運動或意外引致的牙齒創傷風險。無論為改善外觀或預防牙齒受傷的健康原因，都可以考慮透過牙齒矯正治療去改良哨牙問題。

下一屆NBA未知鹿死誰手，我好希望在香港出生和長大的球員David Muoka能透過今次選秀大會進入NBA殿堂！

牙齒矯正科專科醫生 邱家寶