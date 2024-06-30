輕症求診佔多 急症室擬針對加費

【本報訊】政府考慮調整公營醫療服務收費。醫務衞生官員表示，政府目前要為每名急症室病人補貼2,220元，惟服務使用者近六成為輕症，屬資源錯配。他又指會採取「有加有減」原則，考慮增加急症室對輕症病人收費，引導他們向家庭醫生求診；對重症病人則可減輕，甚至免除醫療費用，將有限資源分配予有需要人士。

當局稱涉近六成病人 官員稱，政府希望透過收費調整減少醫療資源被濫用或誤用，並將人手、資源分配到重症、危急病人上。目前第三類緊急病人，只有72%能在目標時間30分鐘內得到診治，與政府目標的九成仍有差距。他認為情況與次緊急、非緊急的輕症患者佔用服務有關。目前整體急症室求診人次六成為相關輕症病人，大部分毋須到急症室求診。

他指出，急症室服務成本甚高，現時急症室收費180元，成本卻要2,400元，擔心市民將急症室當成普通門診而浪費資源；又稱要在有限資源下要作合理分配，減少目前照顧不好急症病人、輕症病人堆滿急症室的情況。他認為，市民假期或半夜找不到家庭醫生便到急症室求診，價錢肯定是原因之一；又指加價非減少浪費的唯一方法，但亦是其中一個方法。

另外，他提到部分癌症自費藥物費用每年高達幾十萬元，對一般家庭會造成龐大壓力；為免市民因價格昂貴而不用藥，當局考慮增加資助，包括採用共付模式，或為重症患者費用設上限，避免醫療費用變無底深潭。