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甲板濕滑 水手跣腳墮海
涉事領航船。（李國健攝）
【本報訊】昨日清晨6時許，一艘長約10米的領航船，在返回中環民光街10號碼頭靠岸期間，一名水手擬把繩索拋上岸固定船身時，疑因天雨致船上甲板濕滑，水手不慎跣腳失足墮海。在場同事見狀，隨即把該水手救返船上並報案求助。救援人員接報趕至，發現事主清醒腳部受傷，替其敷治包紮後，再由救護車送往醫院治理。
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