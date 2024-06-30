酒吧吸水煙 多區發43張告票

【本報訊】衞生署控煙酒辦公室與執法部門前日晚上在尖沙咀、中環及灣仔區採取大型聯合行動，打擊在禁煙區非法吸用水煙活動，行動中巡查34間酒吧，在7間酒吧向非法吸食水煙的人士，共發出43張定額罰款通知書。控煙酒辦的調查仍在進行中，並會考慮檢控協助及教唆吸煙罪行的酒吧或食肆經營者。

衞生署表示，在過去12個月，控煙酒辦共採取25次針對在禁煙區非法吸用水煙的「放蛇」行動，並向違例吸煙者發出77張定額罰款通知書，以及向違反其他相關罪行的店員及酒吧或食肆負責人發出74張傳票。署方會繼續密切監察及持續嚴厲執法，以打擊非法吸食水煙活動。

共用器具 增患結核病風險 衞生署又指，水煙是吸煙產品，所用的助燃物例如煤炭，在燃燒時會產生高濃度一氧化碳，而且使用者會吸得更深及時間更長，所攝入的有毒化合物分量一般比吸用捲煙時多。通常吸食一小時水煙的煙霧吸入量，可達一根傳統捲煙的100至200倍。同時，共用水煙器具亦會增加感染結核病等傳染病的風險。