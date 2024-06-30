的士司機違例記分制 9‧22生效

【本報訊】運輸署計劃發出不多於5個的士車隊牌照，共收到15份申請，下月公布結果。運輸及物流局局長林世雄表示，期待的士車隊能在行業中起示範和帶頭作用，同時促進的士之間的良性競爭，為行業帶來一番新景象，當局現正審視有關申請，並將於下月內公布結果，而的士司機違例記分制亦將會在9月22日起生效，希望加強打擊的士司機濫收車費、拒載等不當行為。

林發表網誌回顧上任兩年的工作，形容當局在海陸空及物流各方面都推出新的政策突破點，令本港的運輸及物流網絡持續擴大，其中在陸路交通方面，現時駕駛者在所有政府收費隧道都可以使用「易通行」繳付隧道費，而3條過海隧道亦於去年12月17日起實施分時段收費，至今紅隧和東隧的車龍分別減少超過一公里和0.5公里，成效有目共睹。

三跑系統料年底前啟用 航空交通方面，林表示，香港國際機場第三跑道已在去年啟用，而第三跑道系統亦預計今年底前投入服務。機場管理局會因應客運需求，循序分階段啟用相關的客運設施。擴建後的香港國際機場，於2035年將能提供每年處理1.2億人次旅客和1,000萬公噸貨物的運力。

至於跨境運輸，林提到，高鐵香港段的服務在過去一年持續提升，包括直達站點最新增至78個，前往北京西與上海虹橋的動臥列車亦廣受市民歡迎，更增設了福田或深圳北的「靈活行」服務，方便乘客改乘同日其他班次。「港車北上」亦在去年7月順利推出，備受駕駛人士歡迎。他強調，當局的工作不會就此停步，未來會繼續克服挑戰。