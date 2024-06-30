加強樓管法律憑據 修例周三恢復二讀

【本報訊】政府相隔6年再提出《建築物管理條例》修訂，草案將於本周三（7月3日）恢復二讀，針對樓宇涉及每戶要支付超過3萬元的「大型維修工程」，法團事前須召開業主大會，及達5%或200名業主親身投票表決，亦要公布工程資料，包括每戶需分攤的費用，避免部分人手持大量授權票，主導工程外判，最終引致天價維修費。

法團採購須申報利益 民政及青年事務局局長麥美娟昨在電台節目上指出，修訂要求法團採購時須申報利益，包括與工程公司是否有利益關聯等。即使修例獲得通過，條例仍需有更多修訂，當局會繼續檢視條例，確保每名法團委員都明白相關指引，妥善執行樓宇管理工作，同時令小業主得到更多保障，樓宇管理工作更有法律憑據。

就佐敦道華豐大廈4月三級火，麥提到，社區關愛隊及區議員發揮很大作用，除事發當日大規模緊急動員，分工安置受影響居民到庇護中心，協助照顧傷者及安置旅客等，後續亦提供跟進服務，包括接觸大廈法團、業主、賓館營運者等，協助他們遵辦各項消防指示等。