網絡保安事故 過去一年通報9017宗

【本報訊】黑客攻擊及集團式盜取資料兼勒索的威脅日增，政府公布，去年6月至今年5月的一年中，香港網絡安全事故協調中心共接獲9,017宗網絡保安事故通報，政府資訊科技辦公室亦透過電腦保安事故協調中心處理了9宗與政府裝置有關的保安事故。當局強調，內地已於2016年訂立網絡安全法，本港有必要加強關鍵設施的保障，早前啟動前期研究，並經與業界交換意見後，立法建議獲普遍支持，不少關鍵基礎設施的主要營運者亦已施行防範管理體系，以防範其基礎設施遭受網絡攻擊。

9宗涉及政府裝置 當局指，去年與政府裝置有關的9宗保安事故中，首3類已呈報事故為遺失載有機密數據的流動裝置或可移除媒體（佔所呈報事故的23%），以及勒索軟件和資訊系統或數據資產受損害（兩者均佔所呈報事故的22%）。

就訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任的立法建議，政府指已進行前期研究，並參考了其他地方的法例，例如內地的《關鍵信息基礎設施安全保護條例》，其他如澳門、新加坡、英國、澳洲及美國的相關規管架構，及將對關鍵基礎設施營運者的董事會施加的責任，又曾了解業界對立法建議的框架有何意見。