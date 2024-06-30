AI衝擊經濟 當局：有危有機

【本報訊】人工智能（AI）的發展和應用在全球勢不可擋。財金官員昨日出席活動時指出，AI為政府帶來機遇，強調香港經濟結構要更多元、產業要更豐富，以增強發展韌性，更好應對外來因素及不同經濟周期影響。他認為，AI會對高技能工作、先進經濟體造成就業問題，但相信會同時帶來機會。

指本港具4大優勢助發展 財金官員出席會計專業發展基金周年會議致詞時表示，香港在發展AI上具備4大獨特優勢。首先，香港具備研究實力，匯聚頂級大學、科研機構和人才。第二，內地數據安全有序來港，讓香港匯聚內地與國際的數據，能夠吸引AI前沿企業落戶。第三，香港所提供AI技術可以「跨地域」，支援粵港澳大灣區，以至整個內地及國際。第四，香港有完整的資金鏈，從支持初創的種子基金、到風投、創投資金，再到股票市場。加上港府成立投資管理公司，發揮資本引導作用、槓桿市場資源，讓香港具備更有利的條件，推進AI應用的生態圈。

至於AI會否帶來就業危機，官員則指有研究顯示，先進經濟體會有60%職位受AI影響，但同時亦更有機會受惠於AI帶來的好處。他續說，AI改變工作模式之餘，亦會催生新服務，創造新業務機會。他以會計師行業為例，指出其核心功能和價值，包括專業判斷和道德操守，往往需要人類經驗、智慧和良知，以及人與人的溝通交流，均是AI難以替代的。