社工註冊局主席離任 選任成員僅剩一人

【本報訊】社工註冊局近日多名成員辭職，至今共有7人離任，只餘下選任成員黎汶洛在任。社工註冊局網站顯示，主席伍銳明任期至前日結束，立法會將在本周三（7月3日）恢復《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》二讀，然後三讀草案。

勞工及福利局局長孫玉菡早前表示，社會工作者註冊局是一個法定機構，負責社工的註冊、紀律事宜和專業發展；但社會、政府甚至業界都看到，過去幾年註冊局的運作和決定嚴重偏離了《社會工作者註冊條例》的精神。

政府有迫切性令註冊局可重回正軌，今次修例的目的是讓註冊局可重回正軌，而且修例後社工仍佔多數。

半個月7選任成員跳船 繼社工註冊局選任成員林昭寰報章撰文表明不滿政府修例提出請辭後，日前有多3名選任成員請辭，包括陳國邦、鍾威麟及陸鳳萍；及後再多兩名選任成員請辭，包括副主席何詩敏及成員黃錦娟，隨着主席伍銳明任期結束，註冊局半個月內已有7位選任成員離任，令原本8名選任成員只剩下一人。