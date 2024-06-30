輸入護理員未息爭議 第5輪申請8月開始

擬3年增8000配額 本地勞工斥受打壓 本港院舍護理員人手不足，政府於去年6月推出「院舍輸入護理員特別計劃」輸入更多外勞，但特別計劃在處理了3輪申請後，仍有約2,200個申請因配額不足未能獲批，當局估算未來3年院舍業界人手仍然缺乏（見表），建議新增8,000配額，在未來3年分批分配予院舍。有關計劃引來部分業界及工會不滿，批評大增外勞名額，會打壓本地勞工就業。不過，政府仍計劃在7月通知業界新增配額的安排，預計8月開始第5輪申請，院舍的新配額申請將會在第5輪申請處理。

據勞工及福利局提交立法會的文件，政府建議新增8,000個配額，初步計劃第一年有3,000個、第二年有3,000個，第3年有2,000個。當局解釋，特別計劃過去一年的經驗顯示，在本地勞工供應短缺及與其他行業爭奪人手的大環境下，若未能聘請所需本地護理員，院舍業界無可避免需要繼續輸入護理員，才能滿足其人手需求。政府會根據院舍業界整體護理員人手的需求及供應情況，適時調整整體配額的數量及分配每批配額的數量和步伐，回應行業需求。

勞福局又指，今年3月底，全港共有約1.68萬名護理員，在約1,200間院舍工作，當中約5,700人為輸入外勞的護理員。至於8,000配額的估算方式，政府在檢視院舍業界的護理員人手情況後，估算未來3年，現有業界的職位空缺約為2,000人；人手流失約為5,000人；新津助或合約院舍投入服務的人手需求約為400人；新私營院舍投入服務的人手需求則為約400人。

保障機制不變 裁員外勞優先 勞福局強調，現行保障本地護理員的機制維持不變，包括院舍不得以輸入護理員取代原來在職的本地護理員，若要裁員必須先裁減輸入護理員；院舍提交申請時，須證明在申請前一個月內，已經連續14個曆日透過指定途徑招聘本地人手，但仍未能填補空缺；本地護理員薪金不得低於護理員每月工資中位數；以及津助院舍及合約院舍每聘用兩名全職本地僱員，最多只可申請輸入一名護理員，即比例為2:1，而私營院舍及自負盈虧院舍則每聘用一名全職本地僱員，最多只可申請輸入一名護理員，即比例為1:1。

政府估計院舍護理員未來3年人手需求