酷熱天氣警告 發逾9日終解除

【本報訊】天文台昨日凌晨3時35分解除超過9日的酷熱天氣警告，氣溫亦略降，昨日本港風勢頗大，下午1時35分左右，流浮山一度錄得每小時約70公里的強陣風，市區亦見大風。未來數日，一股西南氣流為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴影響，本港天氣亦會受影響，連日大致多雲、有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。

今明有雨 周中後期炎熱 天文台預測，今日本港大致多雲，氣溫介乎攝氏28度至32度。初時驟雨較多，局部地區有狂風雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱。明日大致多雲，氣溫介乎攝氏28度至33度，間中驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及酷熱。

天氣除受到一股西南氣流影響外，副熱帶高壓脊亦會致中國東南部天氣酷熱，隨着副熱帶高壓脊再度增強，本周中至後期華南沿岸大致晴朗，氣溫又會回升並持續酷熱。

另外，長者安居協會表示，前日在炎熱天氣影響下，有1,867人曾使用過協會的平安鐘服務，當中有88人需要送院接受治療，求助的主要原因是眩暈及身體痛症。協會提醒，盡量在早上或下午較後時間進行戶外活動，在太陽猛烈時要戴帽或撐傘，同時要多補充水分。