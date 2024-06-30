樓市動盪 錢路茫茫 日均3人自殺亡

經濟壓力爆煲 男性輕生10年新高 香港撒瑪利亞防止自殺會昨公布最新自殺死亡統計數據。去年共有1,092宗自殺死亡個案，按年增12宗，是自2006年以來新高；即平均每日有2.99人死於自殺。去年男性自殺共711人，為近10年最高；70歲或以上人士佔比最高，達26.6%。該會指出，男性自殺數字較女性高，相信與經濟壓力較高有關；老伴去世、子女移民等或成長者自殺原因。

香港撒瑪利亞防止自殺會公布，根據死因裁判庭數據，去年自殺率為14.55，按年微跌0.18，為近10年內的第二高。按年齡層及性別分布，去年男性自殺共711人，為近10年最高；數據亦顯示，去年20至49歲自殺人數共400人，按年增41人，全皆屬男性；至於60歲或以上個案亦錄473宗，佔整體43%。此外，去年10至19歲及70歲以上自殺死亡人數，分別錄43人及290人，均是在該年齡群自2016年以來最高。

至於自殺方式，最多被採取方式為「由高處墮下」，錄571宗，佔整體52.9%，其次為「吊死」，錄246宗，第3為「一氧化碳中毒」，即「燒炭」，錄137宗。研究又發現，在自殺死亡個案中，除去874宗未能分類的個案，剩下個案中，有74宗自殺個案屬無業人士、48宗為退休人士等；另去年亦錄71宗自殺死亡個案，是與精神病有關。

熱線中心接1.6萬求助 至於24小時情緒支援熱線中心，去年共接獲約1.6萬宗個案，按年增3,252宗，當中1.13萬宗為求助個案，按年增2,879宗；而非求助個案亦錄4,660宗，同樣按年增373宗。求助者多集中於30至59歲組別，首3個最常見求助問題為「精神健康」、「家庭」，以及「人際相處」。

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國表示，男性自殺數字較女性高，相信與經濟壓力較高有關，尤其近年社會整體氣氛差，譬如本港最近受加息影響，樓價下跌，對部分供樓人士而言，在入不敷支或負資產的情況下，經濟壓力無疑增大。他又估計，長者自殺或跟老伴去世和子女移民有關，又解釋長者較少從熱線或網上求助，故自殺佔比較其他年齡層大。

父母應關心子女情緒 此外，曾聽過有校長認為只要學生不是在校內自殺就「OK」，曾展國形容事件可悲，認為學校與教育制度需要改善。他坦言，「並非只靠DSE（文憑試）定生死，或者以考試來定義成功失敗」，應在學制上為學生提供更多元的出路；至於父母角色同樣重要，建議應向子女灌輸「學業不是唯一證明自己的方法」，並同時多關心子女情緒。