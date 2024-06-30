青年宿舍加碼 政府：下半年有好消息

【本報訊】青年住屋問題未解決。政府提出擴大「青年宿舍計劃」，資助非政府機構租用酒店和旅館，把房間以低於市價租給年輕人住宿。當局指早前通關後，曾憂慮有酒店會「縮沙」，但近期收到很多機構主動聯絡表示有意參與，透露下半年將有好消息公布。

迄推3項目供400宿位 去年發表的施政報告提及擴大「青年宿舍計劃」，目標5年內提供額外約3,000個宿位。民政及青年事務局局長麥美娟昨在一個電台節目中指出，現時已推出3個項目，提供共400個宿位，有信心可如期達標。

對於青年工作，麥美娟認為與青年人溝通愈來愈順暢，很多由政府推出的活動及項目很快就滿額，有不少年輕人都主動報名參加，未來會繼續透過不同方法及措施，迎合年輕人的需要，為他們構建不同平台實現理想，強調最重要是展現誠意。另外，本港將於8月舉辦青年發展高峰論壇，她指屆時會邀請本地及來自不同地方的青年工作者一起分享經驗及未來機遇，包括國家及不同行業的發展等，希望幫助青年人找到目標。

對於青年宿舍至今共提供400宿位，一直關注青年發展的議員梁毓偉認為當局可以再快些、多些。他指，過往曾與酒店青年宿舍的青年人交流，都覺得酒店計劃能夠幫助他們，特別是剛投入社會的青年人。他形容，青年宿舍分幾類，除酒店宿舍外，還包括非政府組織搵地起樓或者賣地時加入賣地條件中，但這兩者都有「先天不足」，需要較長時間，認為當局應多管齊下，多方面增加宿舍，幫助年輕人。